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Uzun yola gideceklere motor ustasından ‘mola’ uyarısı!

Uzun yola gideceklere motor ustasından ‘mola’ uyarısı!

Eskişehirli motor ustası Seyfi Apaç, araçlarıyla uzun mesafe seyahat edecek vatandaşları hararet konusunda uyardı.

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Yaz aylarıyla birlikte vatandaşların çeşitli nedenlerle uzun yolculukları arttı. Yolculuk için kimileri uçak ya da otobüsü tercih ederken önemli bir çoğunluğu ise otomobilleri ile yola çıkıyor. Oldukça yüklü olan araçlarla uzun mesafeler kat eden sürücüler gidecekleri noktaya daha hızlı varabilmek için mola vermeyi de ihmal edebiliyor.

Genellikle sıcak yörelere yapılan yolculuklarda dikkat edilmeyen bazı ufak hususlar harareti arttırırken, bu sorun bazen büyük hasarları da beraberinde getiriyor. Hararetin başlıca sebebi ortalama 100-150 kilometrede verilmeyen molalar. Hararetin araca en büyük zararlarından başında ise çekişte düşme ile yağlamamanın azalması, buna bağlı motor iç aksamlarında deformasyonlar yer alıyor.

“Hem kendisi hem de otomobil dinlenmiş olur”

Uzun yıllardır Eskişehir’de sanayi bölgesinde araç motoru tamiri yapan esnaf Seyfi Apaç tatil yolundaki vatandaşlara uyarılarda bulundu. Mutlaka mola verilmesi gerektiği bilgisinin altını çizen Apaç, “Harareti düşürmek için araçlarını kısa dönemlerle dinlendirmeli. Ayrıca sıvı bakımlarını yapıp yola çıkmaları gerekir. Sıvı bakımının yanı sıra devir daim, radyatör gibi bölümlerin bakımları yapılmalı. Eğer bakımları yapılmazsa kireçlenme meydana gelebilir. Harareti yüksek olan bir araç ilk olarak suyu kaynatır. Yani suyu dışarı atar. Su sıcaklığı 95 ya da 100’ye çıktığı zaman hararet dediğimiz su kaynatma olayına başlar. Kaynama meydana geldikten sonra da hiçbir şey yapamazlar. O zaman krepaj dediğimiz olay ortaya çıkar, bu da motorun tepesine kadar gider. Vatandaşlar araçlarını ortalama 100-150 km kullandıktan sonra stop etmeden beklemeli. Böylece hem kendisi hem de otomobil dinlenmiş olur” dedi.

“Sıcak havalarda genelde motor fazla ısınır ve zarar görür”

Mola verilmediği taktirde motorda oluşabilecek muhtemel sorunlar ve araç yangınları hakkında konuşan tecrübeli usta Seyfi Apaç şöyle devam etti:
“Aşırı uzun yol kat ettikten sonra hararetle varken uyan özelliği kaybolmaya başlar, ısınan bir yağ yağlamakta zorlanır. Sıcak havalarda genelde motor fazla ısınır ve zarar görür. Onun için on 15 dakikalık periyotlar halinde araçlar dinlendirilmeli. Kendisi de dinlendikten sonra yoluna devam edebilir. Araç aşırı hararetli olduğu zaman çekiş gücü düşer. Çekiş gücü düştüğü zaman vites düşürmek zorunda kalıyoruz, bu da yakıta yansıyor. Otomobillerde yangın sebebi motor ısınması ile alakalı değil. Tesisat ve kabloların zamanla deforme olması, bir yere değmesi, şase alması yangına sebep olabilir. Yani sıcaklıkla alakalı bir durum değil bakımsızlıkla alakalı bir durumdur.”

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