Fatih Altaylı "Bir vali rezaleti"ni yazdı! Vali Baba, merkeze alınınca, görüntüler ortaya çıktı

KARABÜK'te geçen yıl meydana gelen trafik kazasında öğretmen çift hayatını kaybetmiş, kazaya neden olan aracın aşırı süratli olduğunu gösteren MOBESE kayıtları kaybolunca kazada ölen öğretmen çift kusurlu bulunmuştu. Ancak Karabük Valisi değişince, kazanın kayıp görüntüleri ortaya çıktı. Çünkü kazaya neden olan araç Karabük 'ün merkeze alınan Valisi Fuat Gürel'in oğluna aitti.

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Fatih Altaylı, bugün "Bu kadarına da pes artık" dedirten bir olayı köşesine taşıdı. Karabük'te 150-180 süratle seyreden bir araç, başka bir araçta yolculuk yapan öğretmen çifti hayattan kopardı. Görgü tanıkları her şeyi anlatmasına rağmen kazaya neden olan kusursuz, ölen öğretmen çift kusurlu olarak ilan edildi. Çünkü MOBESE kamera kayıtları yok olmuştu. Yetmedi, kazaya neden olan aracın sahibi, ölen öğretmenin çocuklarına bir de araba tamir parası isteyip haciz yolladı. Ancak her şey Karabük'te Vali Fuat Gürel'in merkeze alınmasının ardından ortaya çıktı. Fatih Altaylı, belgeleriyle "Bir vali rezaleti"ni yazdı. İşte Altaylı'nın o yazısı...

Öğretmen bir çift, Behiye Portakal ve Salih Portakal vefat etti.

Bundan 1 yıl kadar önce, 30.06.2022 günü Karabük’te bir kaza meydana geldi. Ali Emre Gürel isimli bir kişinin kullandığı Ford marka bir araç, bir kavşakta Toyota marka bir otomobile büyük bir şiddetle çarptı ve otomobilde bulunan öğretmen bir çift, Behiye Portakal ve Salih Portakal kaza sonucu hayatlarını kaybettiler.

Kazayı gören MOBESE kayıtları yok oldu!

Gece 01:15’te meydana gelen kazanın iki de görgü tanığı vardı. Görgü tanıkları ifadelerinde Ford marka aracın saatte en az 150-180 kilometre saatlik bir süratle kendilerini solladığını ve hızla kavşağa dalarak kazaya sebebiyet verdiğini anlattılar. Ancak bu ifadeye rağmen olay örtbas edildi. Kazayı gösteren MOBESE kayıtları yok oldu.

Ölen öğretmen çift suçlu bulundu!

Ve tanık ifadelerine rağmen tanıkların “en az 150 kilometre” ile kavşağa girdiğini söyledikleri Ali Emre Gürel değil, kendi yollarında giderken cinayet gibi bir kaza ile hayatlarını kaybeden Portakal çifti suçlu bulundu.

Aracın hasarı için icra gönderdiler

Olay bununla da bitmedi. Ford marka aracı sigorta eden şirket, hayatını kaybeden Portakal çiftinin çocuklarına Ford marka aracın tamir masraflarını içeren bir fatura yolladı ve üzerine bir de icra takibi yaptırdı. Anasız babasız kalan çocuklar bir de icra takibi ile karşı karşıya kaldılar.

Çünkü, kazayı yapan Vali'nin oğluydu!

Peki niye böyle oldu biliyor musunuz! Çok basit. Kazayı yapıp, iki kişinin ölümüne neden olan Ali Emre Gürel’in babası Fuat Gürel Karabük Valisi idi. Ancak son valiler kararnamesi ile Fuat Gürel valilikten alınıp, mülkiye müfettişliğine atanınca 1 yıldır bulunamayan MOBESE kayıtları bulundu ve kazanın tam da görgü tanıklarının anlattığı gibi meydana geldiği ortaya çıktı.

Şimdi umuyorum ki, bu dava yeni delillerin ışığında yeniden görülür. Umuyorum ki, vicdanlı biri olduğu söylenen Adalet Bakanı bu konuda inisiyatif kullanır.