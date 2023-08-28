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Orman işçisi kestiği ağacın altında kalarak öldü!

Orman işçisi kestiği ağacın altında kalarak öldü!

Karabük’ün Eflani ilçesinde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akçakese köyü Bostancı Mahallesi mevkiindeki ormanda meydana geldi. Orman işçisi Ramazan Ergin (44), motorlu testere ile kestiği ağacın altında kaldı.

Diğer işçilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Ergin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Ergin’in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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