Memur ve memur emeklisine zam! Hakem Kurulu üçüncü kez toplandı karar mı çıkıyor?

Memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025 maaş zam oranlarıyla ilgili son sözü söyleyecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün üçüncü kez toplandı. Zam oranı bugün belli olacak mı?...

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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonunlanınca devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu girdi. Emekli ve memur zammıyla ilgili son sözü söyleyecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün üçüncü kez toplandı.

Karşılıklı görüşler dinleniyor

Toplantıya kamu işveren heyeti ve sendika temsilcileri de katıldı. Toplantıda, Kamu İşveren Heyeti ile sendikaların görüşleri dinleniyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren maaş zammıyla ilgili gözler şimdi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun vereceği kararda olacak.

En geç 31 Ağustos'ta belli olacak

Böylece 31 Ağustos'ta memur ve memur emeklisinin zam oranları belli olacak. 11 üyeden oluşan kurul oy çokluğuyla karar alıyor. Kurulun kararı kesin olacak, itiraz edilemeyecek.