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Yapılandırma ve ek MTV ödemelerinde son 4 gün

Yapılandırma ve ek MTV ödemelerinde son 4 gün

Yeniden yapılandırma kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneğini tercih eden ancak birinci ve ikinci taksitini ödemeyen veya eksik ödeyenler, 31 Ağustos'a kadar tanınan imkandan yararlanabilecek.

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Yeniden yapılandırma olarak da bilinen 7440 sayılı Kanun'un sağladığı haklardan yararlanmak için son dönemece girildi. Yeniden yapılandırdığı borçlarının ilk 2 taksitini ödemeyenler veya eksik yatıranlar hesaplanan tutarın tamamını gecikme zammıyla 31 Ağustos'a kadar öderse yeniden yapılandırmadan yararlanmaya devam edecek. Öte yandan ek motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksiti de ay sonuna kadar yatırılabilecek.

Bu çerçevede geçen süre için hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte borcunu ödeyenler katsayı uygulanmaksızın 7440 sayılı yapılandırma kanunundan faydalanabilecek ancak peşin ödeme indirimine dahil olamayacak.

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.

Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksitinin ödeme süresi de 31 Ağustos'ta sona eriyor. Ek MTV'yi ödemeyen, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemini gerçekleştiremeyecek.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna tutuluyor.

Öte yandan, değerli konut vergisinin ikinci taksiti de 31 Ağustos'a kadar ödenebilecek.

MTV
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