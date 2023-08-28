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Eskişehir’de sağanak yağış geçişleri bekleniyor!

Eskişehir’de sağanak yağış geçişleri bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Eskişehir’in Han ilçesinde sağanak geçişleri olacak.

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunan bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra Eskişehir’in Han ilçesi ile Kütahya’nın Dumlupınar ve Altıntaş ilçeleri çevrelerinde yerel sağanak geçişlerinin olacağı ön görülüyor. Rüzgârın ise kuzey yönden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Eskişehir’de günün en yüksek hava sıcaklığının ise 37 derece ile Sarıcakaya'da olması beklenirken, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde ise 29 derece olacak.

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