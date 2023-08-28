Meteoroloji 8 şehir için "sarı" alarm verdi kuvvetli yağmur geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir...
Meteoroloji 28 Ağustos gününe dair güncel hava durumu verilerini paylaştı. Buna göre Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli yağış bekleniyor. 8 şehre sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde bugün beklenen sıcaklık değerleri şöyle...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kayseri'nin güney ve doğusu, Sivas'ın güneyi ile Niğde'nin doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Akdeniz ve Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Ordu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Kayseri’nin güney ve doğusu ile Sivas’ın güneybatısı ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve güney kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.