Meteoroloji 8 şehir için "sarı" alarm verdi kuvvetli yağmur geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kayseri'nin güney ve doğusu, Sivas'ın güneyi ile Niğde'nin doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.