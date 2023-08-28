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Hatay'da depremlerde hasar alan iki katlı bina çöktü!

Hatay'da depremlerde hasar alan iki katlı bina çöktü!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören iki katlı binanın kendiliğinden çökmesi sonucu 2 otomobilde hasar oluştu.

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Afette hasar aldığı için boşaltılan Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki iki katlı bina çöktü.

Binadan kopan parçalar, park halindeki 2 otomobile zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede önlem alan ekipler, yaptıkları incelemede binada kimsenin bulunmadığını belirledi.

Öte yandan binanın çökme anı, vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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