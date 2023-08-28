400 kişiye mezar olmuştu! Ebrar Sitesi'ndeki skandal aylar sonra ortaya çıktı! Meğer...

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nin bilirkişi raporunda enkazın hızla kaldırıldığı bu yüzden de kritik tespitlerin yapılamadığı yer aldı.

Abone ol

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’ndeki apartmanların yıkılma nedenlerini inceleyen bilirkişi heyetinin raporundan skandal çıktı.

Raporda, sitede yıkılan binaların enkazının hızla kaldırılmış olması nedeniyle kolonların ve taşıyıcı sistemlerin kesilip kesilmediğine dair tespit yapılamadığı belirtildi.

T24’ten Sibel Yükler’in haberine göre, rapor, yıkılan binaların temel beton dayanımlarının büyük bölümünün projelere uygun olduğu ancak üst yapıların beton dayanımlarının projedeki değerlerin çok altında kaldığını ortaya koydu. Depremden hemen sonra, bazı binalardan karot örneği alındığı ancak demirlerin numunenin içinde dağılması nedeniyle analiz edilemediği tespiti de yapıldı.

Raporu inceleyen bağımsız bilirkişi Prof. Dr. Can Balkaya, bilirkişinin yapısal sistem statik proje değerlendirmesi yapmamasını büyük bir eksiklik olarak nitelendirdi. Balkaya, temel beton dayanımlarının projeye uygun bulunmasına karşılık, bölgedeki sıvılaşmanın araştırılmadığını, mutlaka zemin etüdü ile ilgili ayrı bir inceleme yapılması gerektiğini vurguladı.

Zemin analiz edilemedi

Ayrıca bilirkişi raporunda, enkazın hızla kaldırılmış olması nedeniyle kolonların ve taşıyıcı sistemlerin kesilip kesilmediğinin tespit edilemediği ve demirlerin numunenin içinde dağılması nedeniyle analiz edilemediği belirtildi.

Depremde, Ebrar Sitesi’ndeki 9 katlı K Blok’un 4 katı, 10 katlı Serdar Bey Apartmanı’nın ise 7 katı toprağa gömüldü ancak bilirkişi raporunda, demir örnekleri alınamadığı için yeraltı su seviyesinin yarattığı tahribat açıklanamadı. Raporda, zemin sıvılaşmasının incelenmesi hakkında bir detay yer almadı.

Raporu inceleyen ve eksikleri tespit eden Yapı ve Deprem Mühendisi Prof. Dr. Can Balkaya, bölgedeki sıvılaşmanın araştırılmadığını ve mutlaka zemin etüdü ile ilgili ayrı bir inceleme yapılması gerektiğini belirtti. T24’ün ulaştığı videoda ise 4 katı toprağa gömülen K Blok’un zemininde su bulunduğu görüldü.

Binaların dayanıksız olduğu söylenmişti

Ebrar Sitesi, 22 bloktan oluşuyordu. AFAD’ın 2020’de Kahramanmaraş için hazırladığı raporda, Ebrar Sitesi’nin de bulunduğu bölgedeki zemin sıvılaşmasına dikkat çekmiş ve olası bir depremde binaların dayanıksız olduğu için yıkılacağını belirtmişti.

Sadece 3 yıl sonra meydana gelen depremlerde Ebrar Sitesi içindeki çok sayıda apartman yıkıldı ve bin 400’e yakın yurttaş hayatını kaybetti.