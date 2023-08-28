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İHH Uganda'da cami ve su kuyusu açtı

İHH Uganda'da cami ve su kuyusu açtı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Doğu Afrika ülkesi Uganda'da cami ve su kuyusu yaptı.

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İHH'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanındaki faaliyetlerle mazlumlara ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdüren vakıf, yardım çalışmalarının yanında pek çok ülkede kalıcı eserleri hayata geçirdi.

Vakıf, Sadece İnsan Derneği ile Doğu Afrika ülkesi Uganda'da cami ve su kuyusu inşa etti. Başkent Kampala'ya 500 kilometre uzaklıktaki Yumbe şehrinde yapılan İbrahim Ceylan ve Ailesi Camii'nden mahallede ikamet eden 1200 Müslüman istifade edecek.

Bölgede elektrik sıkıntısı yaşanması sebebiyle camiye güneş panelli enerji sistemi de kuruldu. Ayrıca, caminin yakınında su kuyusu, abdesthane ve 4 tuvalet inşa edildi.

Öte yandan, caminin açılışından sonra bölgede yaşayan bin kişiye Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

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