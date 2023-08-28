Polisten 16 yıl kaçtı! Karaman'daki cinayetle ilgili aranıyordu, Mersin'de yakalandı!
Karaman'da 16 yıl önce işlenen cinayetle ilgili aranan şüpheli, Mersin'de gözaltına alındı.Abone ol
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında yakalama kararı bulunan M.K'nin, Erdemli ilçesinde olduğunu belirledi.
Başkasına ait kimlikle diyaliz tedavisi gördüğü, bahçelerde çalıştığı tespit edilen firari zanlı, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.