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Kars’ta 2 ayrı bölgede örtü yangını çıktı!

Kars’ta 2 ayrı bölgede örtü yangını çıktı!

Kars’ta 2 ayrı bölgede çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafında söndürüldü. Örtü yangınında ağaçlar da zarar gördü.

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Kars’ta Kars'ta Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ağaçlık alan ve Bayrampaşa Mahallesi TOKİ Lojmanları bölgesinde çıkan örtü itfaiye ve özel güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kars'ta Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ağaçlık alanda ve Bayrampaşa Mahallesi TOKİ Lojmanları bölgesinde yangın ihbarı alan Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hemen olay yerine intikal etti.

Ekiplerin müdahalesiyle her 2 yangın söndürülürken, çıkan örtü yangınında ağaçlarda zarar gördü. İtfaiye ekipleri daha sonra bölgede soğutma çalışması yaptı. Her iki yangının neden çıktığı araştırılıyor.

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