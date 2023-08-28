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Fiat Uno tutkunları Antalya Dokumapark’ta buluştu

Fiat Uno tutkunları Antalya Dokumapark’ta buluştu

Antalya'nın Kepez Belediyesi ve Uno Club Antalya işbirliğiyle hafta sonu Dokumapark’ta düzenlenen ‘UNOFEST 2023’e Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi.

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Uno tutkunları Dokumapark’ta buluştu. Kepez Belediyesi ve Uno Club Antalya işbirliğiyle hafta sonu Dokumapark’ta ‘UNOFEST 2023’ düzenlendi. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen Uno tutkunlarının heyecanına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de ortak oldu. ‘UNOFEST 2023’ etkinliğine katılan araçları inceleyen Başkan Tütüncü, her yıl güzel bir buluşmaya vesile olan Antalya FIAT Uno Club Başkanı Oktay Ceylan ve ekibine teşekkür etti.

"Her yıl güzel etkinlikler"

Her sene olduğu gibi bu yıl da güzel bir etkinlik düzenlendiğinin altını çizen Başkan Tütüncü, “Biz hayata tutkularıyla bağlı, hayatın güzelliklerini yaşamayı bilen ve bu çerçevede kendine yeni yeni dostlar, arkadaşlar edinen dostlarımızla hayatı paylaşmayı çok seviyoruz. Bu etkinlikte hayatın içinde bir tat, bir doku, farklı bir renk, farklı bir güzellik anlamında değerlendirilmeli. 7 senedir Uno kulübümüz bu etkinliklerini gerçekleştiriyor. Dokuma’da bugüne kadar nice güzel etkinlikleri gerçekleştirdik. Hayata tutkularıyla bağlanan bütün hemşehrilerimizin, sevgili gençlerimizin her zaman yanındayız “dedi.

Tütüncü, 24 Eylül’de Otomobil Festivali’nde bütün otomobil gruplarını Dokumapark’ta ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.

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