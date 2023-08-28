İran'da doğal gaz patlaması: 1 ölü

İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Bender Hamir ilçesinde doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Abone ol
İranın'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde doğal gaz patlaması meydana geldi.
Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Bender Hamir Kaymakanı Mir Haşim Hastar, "Sabah saatlerinde Keşar bölgesindeki doğal gaz boru hattında patlama sonucunda yangın meydana geldi 1 kişi öldü" şeklinde konuştu. Bölgede geniş güvenlik tedbirlerinin alındığını belirten İranlı yetkili, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.