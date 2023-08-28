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Dünyada bir ilk! Finlandiyalılar, dijital pasaportla seyahat edecek!

Dünyada bir ilk! Finlandiyalılar, dijital pasaportla seyahat edecek!

Finlandiya Sınır Muhafızları, dünyada ilk kez Finlerin dijital seyahat belgeleriyle yolculuk yapmayı deneyimleyebileceklerini duyurdu

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Finlandiya Sınır Muhafızlarından yapılan yazılı açıklamada uygulamanın detaylarına yer verildi.

Buna göre, Finlandiyalı şirket Finnair ile Londra, Manchester ve Edinburgh'a yolculuk yapacak vatandaşlar, dijital seyahat belgelerini test edebilecek.

Bu, yolcuların uzun süre beklemek zorunda kalmadan kontrollerden daha hızlı geçme şansına sahip olacakları anlamına geliyor.

Açıklamada, "Finlandiya Sınır Muhafızları, Finnair'in Birleşik Krallık uçuşlarındaki yolcuları, 28 Ağustos'tan tarihinden itibaren Helsinki-Vantaa Havalimanı'ndaki sınır kontrolünde dijital seyahat belgelerini teste davet ediyor. Londra, Manchester ve Edinburgh rotalarındaki Finnair müşterileri, sınır kontrolünden kuyruğa girmeden normalden daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde geçme fırsatına sahip." ifadelerine yer verildi.

Uygulamaya göre yolcular, dijital seyahat belgesi sisteminin gönüllü kullanıcıları olarak kayıt yaptırarak prosedürleri daha hızlı tamamlayacak.

Fiziksel pasaportun dijital versiyonu olarak duyurulan DTC (Digital Travel Credentials), dünyada ilk kez Finlandiya'da test ediliyor.

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