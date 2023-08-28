Vahit Kirişci duyurdu: EXPO 2023 projesi süreci şimdilik durduruldu!

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, “EXPO’nun sahibi diyebileceğimiz organizasyon, bunun makul olmadığını 2024 yılında belki olabileceğini ve bu süreci şimdilik durdurmuş gözüküyor."

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Kahramanmaraş’ta Onikişubat Belediyesi ev sahipliğindeki EXPO 2023'ün açılışı, 6 Şubat depreminin getirdiği büyük yıkım ve yaşanan kayıplar sebebiyle ertelenmişti. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, 12 Ağustos tarihinde açılması planlanan EXPO 2023 projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kirişci, “İlgili belediyemiz etkinlik günü olarak ilgililerle paylaşıp ve devamında olumlu netice alınamayınca bu EXPO ismini kullandıran uluslararası organizasyon şu kararı veriyor. Diyor ki, ‘Ayın 12’si ile 26’sından sizin bu sözünü etmiş olduğunuz etkinlik gerçekleşmemiştir. Dolayısı ile bizden yeni bir etkinlik tarihi beklemeyiniz telif hakları bize ait olan EXPO isminin bir etkinlik için 2023 yılında kullanılmasına razı değiliz.’ Bizim ise bu konuda yaptığımız değerlendirme de şu; EXPO 2023 alanı şehrimiz için bir kazanımdır. Burada yapılan tesisler ‘At ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri’ misali yapılardır. Ama bu eserlerin doğru bir etkinlik çerçevesinde kullanılacak olması bizim bu organizasyonlarda daha büyük bir titizliği göstermemizi gerektiriyor. Bugün bizim konaklama konusunda o ülkelerden gelecek hatırı sayılır misafirler burada kalabilecekleri konaklama tesisi konusunda ciddi problemlerimiz var. EXPO alanının hemen yanı başında bir konteyner kent var. Dolayısı ile bütün bunların hepsini düşünüp 2024 yılının makul olabileceği yönünde bir görüşümüz oluştu. Ama biz bu görüşümüze rağmen EXPO’nun sahibi diyebileceğimiz tırnak içerisinde olan organizasyon bunun makul olmadığını 2024 yılında belki olabileceğini ve bu süreci şimdilik durdurmuş gözüküyor. Bundan sonraki süreçte nasıl bir aksiyon alınacağını hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.