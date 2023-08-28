Bosna Hersek'te 28 yıl önce pazar yerinde katledilenler törenle anıldı!

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerince başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 28'inci yılında katledildikleri yerde anıldı.

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Saldırıda yaşamını yitirenlerin isimlerinin okunmasıyla başlayan anma töreninde kurban yakınları, katliamın yaşandığı yere çiçek bıraktı ve dua etti.

Saraybosna Kantonu (KS) Meclis Başkanı Elvedin Okeric, başkent kuşatma altındayken vatandaşların sürekli saldırı altında olduğunu söyledi.

Okeric, Saraybosna'da birçok katliamın yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu saldırılar bir tesadüf değildi, su ve ekmek kuyruklarında da bu saldırıları gördük. Geleceğimizi tüm vatandaşların eşitliği üzerine inşa etmeliyiz. Bosna Hersek'in ayakta kalabilmesi için birlikte yaşama, karşılıklı saygı ve hoşgörüde ısrarcı olmalıyız. Ancak bunların gerçekleşmesi için adaletin sağlanması, bu korkunç saldırıların faillerinin cezalandırılması gerekiyor."

Düğün hazırlıkları yapan 32 yaşındaki Jasmine Hodzic de katliamda ölmüştü

28 Ağustos 1995'te yaşanan katliamda hayatını kaybeden 43 kişiden biri olan Jasmine Hodzic'in akrabaları Zahid ve Hasreta Hodzic de törene katıldı.

Zahid Hodzic, Jasmine'nin hayatını kaybettiğinde 32 yaşında olduğunu, evlenme hazırlıkları yaparken katledildiğini ifade etti.

Hasreta Hodzic de Jasmine'nin düğünü için bir şeyler almak amacıyla başkente gittiğini ancak katliamda yaşamını yitirdiğini, ondan kalan eşyalarla avunduklarını fakat üzüntülerinin hala geçmediğini söyledi.

Saldırıda yaralanan Sefia Skorupan, katliamların bir daha yaşanmaması için genç nesillerin savaşta yaşananları bilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Törene, KS yetkilileri, kurban yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pazar yerinde iki katliam yaşanmıştı

Savaşta başkent Saraybosna'yı kuşatma altında tutan Sırp birliklerince Markale'deki pazar yerine ilk olarak 5 Şubat 1994'te bir havan topu saldırısı düzenlenmiş ve bu saldırıda 68 kişi hayatını kaybetmiş, 144 kişi yaralanmıştı. 28 Ağustos 1995'te yapılan diğer bir saldırıda ise 43 sivil ölmüş, 84 kişi yaralanmıştı.

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), pazar yerine yapılan saldırıların Sırp birliklerince gerçekleştirildiğini kanıtlarla ortaya koyarken, katliamın sorumlularından Bosnalı Sırp komutan Dragomir Milosevic 29 yıl hapse mahkum edilmişti.

Saraybosna'nın kuşatılması ve kuşatma boyunca işlenen insanlığa karşı suçlar nedeniyle Lahey'de yargılanan eski Sırp komutanlardan Stanislav Galic de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Saraybosna, 44 ay boyunca kuşatma altında tutulurken şehirde 2 bine yakını çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil Sırpların saldırılarında hayatını kaybetmişti.