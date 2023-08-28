Antalya'da kuraklığın vurduğu Düden Şelalesi taşıma suyla çağlıyor!

Antalya’da eşsiz manzarasıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Düden Şelalesi'nde su seviyesi azaldı. Günlük 2 bini yabancı 6 bin kişinin ziyaret ettiği şelale sondaj suyuyla beslenmeye başlandı.

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Kepez ilçesi Varsak Mahallesi’nde yer alan şelalenin çıkış noktasına Türkiye’nin farklı illerinden gelen tatilciler, görsel şölen sunan şelaleyi görmek için adeta kuyruğa girdi. Gün içinde 6 bin ziyaretçinin giriş yaptığı şelalede, ziyaretçiler mağaralarda serinleyip, şelalede fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştiriyor.

Diğer taraftan yurtta uzun zamandır etkili olan çöl sıcakları Düden Şelalesini de vurdu. Yeşilçam filmlerine de sahne olan Düden Şelalesi'nin suyu, azaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ise harekete geçerek 3 sondajdan su aktarımı yaparak şelaleyi besliyor. Yapılan takviye ile şelalenin canlı kalması sağlandı.

"Küresel ısınma ile beraber sıcaklık değerlerini bu sene çok iyi hissettik"

Dünyada yer altı su kaynaklarının çekilmeye başladığını belirten Antalya Düşünce Platformu Kurucu Üyesi Biyolog Asım Özgüven, “Ülkemiz de bundan nasibini alıyor. Küresel ısınma ile beraber sıcaklık değerlerini bu sene çok iyi hissettik. Yeraltı kaynak sularının en çok yağmur sularıyla beslendiğini hepimiz biliyoruz. Düden Şelalesi Antalya’nın dünyaca unlu bir şelalesidir. Turizme ve tarıma su katkısı sağlayan önemli bir kaynak. Kırkgöz ve Pınarbaşı sularının birleşmesi ile görsel bir şölen oluşturuyor” dedi.

"Belediye tarafınsan su transferi yapılıyor"

Şelalenin su debisinde bir düşüklük tespit edildiğini belirten Özgüven, “Antalya Büyükşehir Belediyesi Belediyemiz belli kaynaklardan su transfer ederek şelalenin canlı kalmasını sağlıyor. Biz çevremizi ve su kaynaklarımızı korumamız gerekiyor. Bunların hepsi birbiri ile bağlantılıdır. Biz platform olarak da her turlu desteği vermeye hazırız. Şelalemizi günlük 2 bini yerli vatandaş olmak üzere 6 bin ziyaretçi geliyor ” sözlerine yer verdi.

“Çok güzel çok beğendim"

Şelaleyi görmek için Samsun’dan geldiğini belirten Berk Mezdeği ise,” Şelaleyi çok beğendim. Antalya şehir merkezine daha önce gelmiştim ama buraya ilk defa geldim. Özellikle yüksekten akması çok hoşuma gitti” ifadelerini kullandı. Şanlıurfa’dan gelen Songül Yemez ise şu ifadelere yer verdi: “Çok güzel çok beğendim. Bu bizim ilk uğradığımız yer oldu. İlk defa geldim, başkalarına da öneriyorum”