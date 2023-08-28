Bursa'da Mudanya 5. Kitap Fuarı sona erdi

Cumhuriyetin 100. yılına özel “Cumhuriyet ve Demokrasi” temasıyla düzenlenen Mudanya 5. Kitap Fuarı sona erdi.

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Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı’nda düzenlenen kitap fuarı çerçevesinde 68 yayınevi ile 46 akademisyen, gazeteci-yazar ve siyasetçi Bursalı kitapseverlerle buluştu.

Mudanya Belediyesi’nin Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) işbirliğiyle düzenlediği Mudanya Kitap Fuarı’nın beşincisi bu yıl Cumhuriyetin 100. Yılına özel bir temayla gerçekleştirildi. “Cumhuriyet ve Demokrasi” temasıyla düzenlenen fuarın ilk oturumunda, Onur Konuğu Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Kurucusu, siyasetçi Güldal Mumcu olacak. Mumcu, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Gazeteci Barış Pehlivan ile birlikte ÇGD Bursa Şube Başkanı Yüksel Baysal’ın moderatörlüğünde “100. Yılında Cumhuriyet'i Sonsuza Taşımak” söyleşisinde Bursalılarla buluştu.

Fuarda Ahmet Telli ve sanatçı Mehtap Meral, Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, SHP eski Genel Başkanı, önceki dönem Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, Gazeteci Murat Yetkin, Yazar Ayşe Kulin, Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan, İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Atatüre, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gazeteci, yazar, insan hakları aktivisti Hacer Foggo ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Gazeteci İsmail Arı, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Gazeteci Yazarlar Sedef Kabaş, Özlem Gürses, Tuncay Mollaveyisoğlu, toplum bilimci akademisyen Emre Kongar, gazeteci, yazar Zülal Kalkandelen okurlarıyla söyleşti.

Mudanya 5. Kitap Fuarı çerçevesinde söyleşilerin yanı sıra atölye etkinlikleri gerçekleştirildi. Çocuk ve gençlere yönelik atölye ve konserler yer aldığı fuarda Mudanya kültür ve sanata doydu.