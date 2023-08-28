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Bakan Hakan Fidan, Lavrov ile görüşecek

Bakan Hakan Fidan, Lavrov ile görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rus Dışişleri Bakanı Lavrov’un Moskova’da görüşeceğini duyurdu.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yakın zamanda Moskova’da görüşme yapılacağını bildirdi.

Zaharova, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye arasındaki üst düzey görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın Moskova’yı ziyaret etmesinin beklendiğini belirten Zaharova, “Rus ve Türk dışişleri bakanları yakın zamanda Moskova’da görüşme gerçekleştirecekler.” ifadesini kullandı.

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