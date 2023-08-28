AK Parti MKYK 50 dakika sürdü! AK Parti Kongresi 7 Ekim'de yapılacak

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 50 dakika süren toplantıdan Olağanüstü Kongre'nin 7 Ekim'de yapılması kararı çıktı...

Abone ol

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) bugün saat 14.00’te AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kongre öncesi son kez gerçekleşen toplantı 50 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu toplantıda MKYK üyelerine teşekkür etti.

Kongre 7 Ekim'de yapılacak

Toplantıda, AK Parti 4’üncü Olağanüstü Kongresi’nin 7 Ekim’de yapılması kararı alındı. 12 Eylül günü gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu’nda ise, teşkilat başkanlığı tarafından 7 Ekim’de yapılacak olağanüstü kongrenin sunumu gerçekleştirilecek ve kongrenin teması oluşturulacak.

Ömer Çelik açıklama yapacak

MKYK toplantısının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in saat 16.00’da bir açıklama yapması bekleniyor.