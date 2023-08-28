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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı işte operasyon görüntüleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı işte operasyon görüntüleri

İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis memuru Hakan Telli şehit düşmüştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. O operasyonun görüntülerini paylaştı.

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İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis memuru Hakan Telli, torbacıların uzun namlulu silahlarla açtığı ateş sonucu şehit olmuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

Şehidimizin kanı yerde kalmadı

İstanbul Kağıthane'de Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda kahraman polisimiz Hakan Telli şehit olmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerimizin koordinesinde; kahraman polisimiz Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen 97 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Allah hepinizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin.

Gençlerimizi, toplumumuzu zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini adalete teslim edeceğiz.

Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

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