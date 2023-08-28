Chloe Loughnan, 'Serdar Ortaç' sessizliğini bozdu: Takılarımı bozdurup kumara yatırdı! Eski kocaya gönderme...
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sessizliğini bozdu. Biten evliliği hakkında ilk kez konuşan Loughnan, şoke eden açıklamalar yaptı. Öte yandan sevgilisiyle evlilik yoluna giren Chloe'nin Bebek'te kameralara yakalanınca tek taşını göstermesi, 'Eski kocaya gönderme' olarak algılandı. İşte ayrıntılar...
Henüz 19 yaşındayken Serdar Ortaç’la tanışan ve 2014 yılında da nikah masasına oturan Chloe Loughnan evliliği boyunca zor günler yaşamış, 8 yıllık birlikteliğin ardından 2019 yılında Ortaç’la yollarını ayırmıştı.
Ülkesi İrlanda ve Türkiye arasında mekik dokuyan Loughnan, Ortaç’ın kendisi için yaptığı kötü yorumlara ilk kez cevap verdi.
"Serdar’a gençliğimi verdim" diyen Loughnan şu ifadeleri kullandı: Evliyken benim hakkımda güzel konuşuyordu. Boşandıktan sonra kötü konuşmaya başladı. Anlaşarak boşandık ve eski kocamın avukatıyla yürüttük bu süreci.
Ben bir şey istemedim. 8 senemi paylaştım, ben onun karısıydım kocam gibi baktım.