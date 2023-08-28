Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Abone ol
İddiaya göre, Veysel Karani Mahallesi 409. Sokak'ta köpeğini gezdirmeye çıkan M.Y, (35) daha önceden tartıştığı B.K. ile karşılaştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, B.K. tabancayla M.Y'ye ateş etti.
Yaralanan M.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.Y'nin olay yerinde ilk müdahalesi yapılırken, köpeğinin de ambulansın kapısında beklediği görüldü.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.