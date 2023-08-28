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Kastamonu'ya giden Ümit Özdağ’ın seçim otobüsünde yangın

Kastamonu'ya giden Ümit Özdağ’ın seçim otobüsünde yangın

30 Ağustos nedeniyle İstiklal Yolu’ndan Ankara’ya yürümek için Kastamonu’ya giden Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a ait seçim otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümü dolayısıyla, Kurtuluş Savaşı’nın simgesi haline gelen İstiklal Yolu’ndan Ankara’ya yürümek için Kastamonu’nun İnebolu ilçesine gitti.

İlçeye gelen Zafer Partisi’ne ait seçim otobüsünün balatalarında yangın çıktı.

Yangını fark eden partililerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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