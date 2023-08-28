Bloomberg duyurdu: 'Erdoğan, haftaya Rusya'ya gidip Putin'le görüşecek'

ABD'nin önde gelen finans yayınlarından Bloomberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Rusya'da bir araya gelmeyi planladığını yazdı.

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Fırat Kozok'un haberine göre, Erdoğan'ın Hindistan'da yapılacak G-20 zirvesinden önce 8 Eylül'de Rusya'ya seyahat etmesi gündemde.

Potansiyel görüşmede Erdoğan ve Putin'in Rusya'nın 17 Temmuz itibariyle çıktığı, Ukrayna limanlarında mahsur kalan tahılın dünyaya dağıtılmasını sağlayan Tahıl Anlaşması'nı konuşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta Macaristan dönüşünde yaptığı açıklamada, eylülde "fırsat bulunursa" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşebileceğini ve yakında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'ya gidebileceğini ifade etmişti.

İlk başta Putin'in görüşme için Türkiye'ye gelmesi gündemdeyken, geçen haftalarda Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Devlet Başkanı'nın ülkeden çıkması için doğru bir zaman olmadığını" ifade etmişti.

Öte yandan Bloomberg'e konuşan üç Türk yetkili, Türkiye'nin 9-10 Eylül'de Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde yapılacak G-20 zirvesinde Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında bir görüşme ayarlamaya çalıştığını kaydetti. Erdoğan ve Biden, geçen ay Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan NATO zirvesinde görüşmüştü.

Rus devlet haber ajansı TASS'a konuşan bir kaynak da Erdoğan ve Putin'in Soçi'de 4 Eylül'de görüşmeyi planladığını söylemişti.