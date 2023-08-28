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Bakanlık harekete geçti! 81 ilde eş zamanlı gıda denetimi

Bakanlık harekete geçti! 81 ilde eş zamanlı gıda denetimi

Gıdaların gıda kodeksine aykırı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan denetimler sıkılaştırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, 81 ilde eş zamanlı gıda denetimi gerçekleştirdi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde gıda denetimi yapıldı. Aile Bakanlığı o destek ödemesine zam yaptı!

Müjdeli haberi Bakan Göktaş bizzat duyururken vatandaşlar hemen araştırmaya başladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla 81 ildeki eş zamanlı denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Gıda güvenliği için bir olalım, sağlıkla kalalım." denildi.

 

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