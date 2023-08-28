Libya Başbakanı Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u görevden alacak!

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe'nin, İtalya'da İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'le görüşen Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'u görevden alma kararı verdiği bildirildi.

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Libya Dışişleri Bakanlığından adını açıklamak istemeyen üst düzey bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin başkent Trablus'taki Filistin Büyükelçiliğini ziyaret ettiğini belirtti.

Dibeybe'nin söz konusu ziyarette Filistin Büyükelçisi Muhammed Rehhal ile bir araya geldiğini aktaran yetkili, Dibeybe'nin Büyükelçi ile görüşmesinde, Libya'nın Filistin davasına desteklerini yineleyerek, "Menguş'un yaptığının Libya hükümeti ve halkını temsil etmediğini" kaydetti.

Libyalı yetkili, Başbakan Dibeybe'nin Filistin Büyükelçiliğine ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Menguş'u görevden alma kararı verdiğini ifade etti.

Büyükelçi Rehhal da Başbakan Dibeybe'nin elçilik mensupları ve Libya'daki Filistinliler ile bir araya geldiğini söyledi.

Dibeybe'nin Menguş'u görevden alma kararını teyit eden Rehhal, "Libya halkı, düşman İsrail'le normalleşmeyi reddederek Arap ve Filistin davasına aidiyetini ispatladı. Bizler de Libya halkının Filistin davasına desteklerini takdir ediyoruz." diye konuştu.

Menguş, İtalya'da İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü

İsrail Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Görüşmenin "tarihi" olarak nitelendirildiği açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.

Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan "ilk toplantı" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı." ifadeleri kullanılmıştı.

Başbakan Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile görüşmesi nedeniyle açığa almıştı.

Hükümet tarafından açıklanan kararnamede, "Menguş'un açığa alındığı ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği" ifadeleri yer almış, Menguş'tan boşalan Dışişleri Bakanlığı görevini vekaleten Gençlik Bakanı Fethullah ez-Zeni'nin yürüteceği duyurulmuştu.

Libya, İsrail'i tanımıyor

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda "İşgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir." notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak ve cezai müeyyideye tabi.

Libya'daki 1957 yılı 62 sayılı "İsrail'i Boykot Kanunu" adıyla bilinen yasanın ilk maddesinde "Gerçek ya da tüzel kişilerin, İsrail'deki kişi veya kurumlarla, onlara bağlı çalışanlarla herhangi bir anlaşma yapması yasaktır." ifadesi yer alıyor.

Kanunun 7. maddesinde buna aykırı davrananların "3 yıldan az, 10 yıldan çok olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılacağı" kaydediliyor.