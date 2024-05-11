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New York Times'ın Yahudi yazarı: Netanyahu Biden'ı kullanıyor

New York Times'ın Yahudi yazarı: Netanyahu Biden'ı kullanıyor

ABD merkezli The New York Times'ın Yahudi yazarı Thomas Friedman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi kurtuluşu için hem ABD'yi hem de ABD Başkanı Joe Biden'ı kullanmaya hazır olduğunu açıkladı.

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NYT'nin önde gelen isimlerinden ve kendisi de bir Yahudi olan Friedman, CNN'de katıldığı bir programda Netanyahu'nun Gazze'deki politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

BIDEN YETERSİZ, NETANYAHU SİNSİ

ABD Başkanı Biden'ın 7 Ekim'den sonraki süreçte İsrail'e hem silah temini anlamında hem de Birleşmiş Milletler (BM) dahil ilgili uluslararası platformlarda net bir şekilde her türlü desteği verdiğini anlatan Friedman, bunun Netanyahu için yeterli olmadığını vurguladı.

Friedman, "Joe Biden'ın sorunu şu: Kendisi mütevazı ve açık sözlü biri. Binyamin Netanyahu gibi Amerika'yı ve Biden'ı kendi siyasi kurtuluşu için kullanmaya hazır sinsi ve kötücül bir karakterle uğraşabilecek biri değil." dedi.

"DURUM BU OLDUĞU SÜRECE İSRAİL GAZZE'DEKİ SAVAŞI KAZANAMAZ"

Netanyahu'nun kendi siyasi bekasını İsrail'in ulusal çıkarlarının üstüne koyduğunu savunan Friedman, "İsrail'in ulusal çıkarı Filistinli bir komşusunun olmasıdır, Netanyahu bunu reddediyor çünkü kendisi, bir grup sağcı çılgınla kendi kurduğu bir kabinenin parçası ve onlar herhangi bir Filistinli ortak görmüyor. Durum bu olduğu sürece İsrail Gazze'deki savaşı kazanamaz, İsrail BM'de kazanamaz, üniversite kampüslerinde kazanamaz." diye konuştu.

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