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Ömer Çelik'ten İsrail BM Büyükelçisi'ne: Hukuku tanımadığını bir kere daha göstermiştir

Ömer Çelik'ten İsrail BM Büyükelçisi'ne: Hukuku tanımadığını bir kere daha göstermiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, BM'nin İsrail temsilcisinin kürsüde konuştuğu sırada kağıt öğütücü makinesiyle BM Anlaşması'nı parçalamasına tepki göstererek; "İsrail’in uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha göstermiştir" dedi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul etti. İsrail BM Büyükelçisi kararın kabulünün ardından Genel Kurul'da yaptığı konuşmada BM Anlaşmasını kürsüde parçaladı. 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik yaptığı açıklamada, İsrail'in BM Temsilcisi Gilad Erdan'ın hareketine tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı;

İsrail'in uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha göstermiştir

"Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda ezici bir çoğunluk ile kabul edilmesi sevindirici bir gelişmedir. Buna karşılık İsrail'in BM Büyükelçisinin, Filistin kararı sonrası kürsüde kağıt öğütücü makinesiyle BM Anlaşması'nı parçalaması İsrail'in uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha göstermiştir.

Uluslararası toplumun BM Genel Kurulu'nda Filistin halkına ve iki devletli çözüme güçlü bir şekilde destek vermesi, Ortadoğu ve dünya barışına dair uluslararası bir mutabakatı ortaya koymaktadır. Dünya milletleri BM Genel Kurulu'nda İsrail'i mahkûm ederken, buna karşı çıkanlar kurallara dayalı uluslararası düzenin karşısında konumlanarak siyasi tarihine kara leke olarak geçecek tarihi bir hata yapmıştır.

Uluslararası toplum, gelinen noktada Netanyahu hükümetinin Filistinlilere yönelik barbarca saldırganlığını sona erdirmeye dönük daha somut ve ileri adımlar atmalı; Filistin Devletinin tanınması yönünde BMGK'ya baskı yapmalıdır. Cumhurbaşkanımızın en net şekilde vurguladığı gibi haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve barbarlığı durdurmak için mücadele etmeye devam edeceğiz."

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