Dursun Özbek'in deprem bölgesiyle ilgili sözleri olay oldu Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sert yanıt

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "bugün bir toplantıda söylediği "Bölge insanı çok kötü durumda. Kahramanmaraş'taki temel atma töreninde rakiplerimize seslendim: 'Yeşil sahada geçemiyorsunuz bari bu konuda bizi geçin' dedim" sözleri tepki çekti. Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan yanıt gecikmedi

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili ezeli rakiplerine yönelik sözleri tartışmalara neden oldu.

İstanbul Ticaret Odası'nın Cemile Sultan Korosu'nda düzenlediği kahvaltı organizasyonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, "Biz, TOKİ ile bir anlaşma yaptık. 300 konutu biz karşıladık. Bölge insanı çok kötü durumda. Kahramanmaraş'taki temel atma töreninde rakiplerimize seslendim: 'Yeşil sahada geçemiyorsunuz bari bu konuda bizi geçin' dedim. Ey Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar! 100 tane gelin siz yapın. Biz 100 konut için anlaştıysak siz 150 konut için anlaşın. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşusun. Peki neredesin?" dedi.

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi.

"Utançla takip ettik"

"Bugün Dursun Özbek’in Kulübümüzü de hadsizce hedef aldığı, 'Ey Fenerbahçeliler, ey Beşiktaşlılar. Bölge insanı çok kötü durumda. Biz bugün temel atma törenine geldik TOKİ'yle. 100 tane de gelin siz yapın. Fenerbahçeliler 150 yapın, bizi burada geçin. O ki yeşil sahada geçemiyorsunuz, burada geçin' sözlerini utançla takip ettik."

Bu olaydan kısa süre sonra Beşiktaş da Dursun Özbek'e cevap verdi.

Hasan Arat'tan açıklama

Hasan Arat, "Sayın Başkan seçim telaşına fazla kapılmış. Bu tür camialar söylemlerine dikkat etmek zorundadır. Beşiktaş çok ağırdır altında kalırsınız. Tüm Türkiye şahit Beşiktaş deprem bölgesine anında gitmiştir. Bunlar yanlış şeylerdir, camialara nifak sokmaktır. Ayrıca Beşiktaş, aynı sabah Hatay'a intikal etmiş, çadırlar ve konteynerler kurmuştur. Üzülerek ve sıkılarak izliyorum. Olmadı. Camiamızı sakın ağzınıza almayın, sonra üzülürsünüz. Bunu ikinci kez söyledim. Biz çocukların yanağını okşadık ama yanak okşatmadık." ifadelerini kullandı.

"İnsani değerlerini sorguluyoruz"

"Binlerce canımızı kaybettiğimiz, ülkemizin yaşadığı en büyük acılardan biri olan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız, renkleri, ayrılıkları, kavgaları bir kenara bırakıp omuz omuza bölgedeki insanlarımıza bir nebze destek olmayı amaçladığımız bir durumda, futbol propagandası yapan bir insanın, insani değerlerini sorguluyoruz."

"Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz"

"Bu konuda söylenecek çok sözümüz, verilecek cevaplarımız olduğunu, Ancak ülkemizin, toplumumuzun ve her şeyden önce depremden etkilenen kıymetli halkımızın gündemini böylesine akıl almaz bir yaklaşımla meşgul etmekten imtina ettiğimizi vurgulamak istiyoruz. Bu şahsın ortaya koyduğu acınası tutumu, vicdanı olan herkesin ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."