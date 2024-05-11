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Sırbistan'dan, Gazze'ye insani yardım

Sırbistan'dan, Gazze'ye insani yardım

Sırbistan, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım gönderdi.

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Sırbistan hükümetince, İsrail'in saldırı düzenlediği Gazze'deki insanlara ulaştırılmak üzere hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan uçak, başkent Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'ndan Mısır'ın başkenti Kahire'ye hareket etti.

Sırbistan İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic, burada yerel basına yaptığı açıklamada, "Sırbistan hükümeti, kötü durumdaki Filistin halkına 3 milyon avro değerinde 900 ton insani yardım malzemeleri gönderecek. Dün, 52 tonluk ilk yardım uçağını gönderdik, bugün de ikinci uçak hareket ediyor. Geri kalan yardım ürünleri de gemiyle ulaştırılacak." ifadesini kullandı.

Momirovic, gönderilen yardımın, Mısır Dışişleri Bakanlığı ve Mısır Kızılayı tarafından Gazze'deki insanlara ulaştırılacağını belirtti.

Yardımın en kısa zamanda Filistinlilere ulaştırılmasını umduğunu vurgulayan Momirovic, uçakta, yardım kolilerinde gıda, su, tıbbi malzeme ve ailelerin barınması için çadırlar bulunduğunu kaydetti.

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