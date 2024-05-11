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BAE: İsrail'in Gazze planında biz yokuz

BAE: İsrail'in Gazze planında biz yokuz

BAE hükümeti, İsrail'in Gazze'deki varlığına kılıf sağlanması amacıyla oluşturulan plana dahil olmayacağını duyurdu.

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Tel Aviv yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) Gazze Şeridi'nde sivil yönetime katılmaya çağırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun planı, Abu Dabi'de tepkiyle karşılandı.

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, X hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesini Gazze Şeridi'nin sivil yönetimine katılmaya davet eden İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kınadı.

"Herhangi bir planın içine sürüklenmeyi reddediyoruz"

Al Nahyan, "İsrail Başbakanı'nın böyle bir adım atma yetkisinin olmadığını vurguluyoruz." dedi.

BAE'li Bakan, "İsrail'in Gazze'deki varlığına kılıf sağlanması için herhangi bir planın içine sürüklenmeyi reddediyoruz." diye ekledi.

Bağımsız Filistin vurgusu yaptılar

Al Nahyan ayrıca "kardeş Filistin halkının beklentilerini karşılayan, şeffaf ve bağımsız bir Filistin hükümeti kurulduğunda, bu hükümete her türlü desteği vermeye hazır olduklarını" kaydetti.

Riyad'dan henüz açıklama yok

Netanyahu, katıldığı "Dr. Phil Primetime" adlı programda, savaşın ardından Gazze Şeridi'nin geleceğine dair planlarına değinerek, İsrail'in "Gazze'de muhtemelen BAE ve Suudi Arabistan gibi istikrar isteyen diğer ülkelerin desteğiyle bir tür sivil hükümet" kurulması yönündeki düşüncesini yinelemişti.

Suudi Arabistan'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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