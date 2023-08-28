BIST 7.942
DOLAR 26,55
EURO 28,71
ALTIN 1.643,98
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat düzenlemesi!

Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat düzenlemesi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Ağustos'ta Kur Korumalı Hesaplara İlişkin Basın Duyurusu ile kamuoyuyla paylaştığı düzenlemelere ilişkin uygulama talimatını bankalara gönderdi.

Abone ol

Buna göre, Merkez Bankası, vadeli TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.

Uygulama talimatıyla bankaların dönüşüm hesaplarında yüzde 95 yenileme ve TL'ye geçiş hedefine nasıl ulaşmasının beklendiği de açıklanmış oldu.

Buna göre, bankalar, yüzde 95 hedefini, gerçek ve tüzel kişi dönüşüm hesaplarının yenilenmesi veya döviz dönüşümlü hesaplardan 32 gün ve üzeri TL vadeli mevduata geçiş ile sağlayabilecek. Ayrıca, gerçek kişiler için açılan yeni dönüşüm hesaplarının, vadesi gelen dönüşüm tutarının en fazla yüzde 10'una kadar hedefe sayılabilmesine imkan tanındı.

Menkul kıymet tesis

Faiz/kar payı oranına göre menkul kıymet tesisi, daha önce geçerli olan katsayılar korunarak ihracat ve yatırım kredilerinde referans oranın 1,4 katı, diğer TL ticari kredilerde 1,8 katı ve ihtiyaç kredilerinde 2 katı olacak şekilde tek kademe olarak uygulanacak.

Katılım bankalarının iş modellerindeki farklılıkların oluşturduğu zorluklar yapılan bu düzenlemede dikkate alındı. Söz konusu kuruluşların TL'ye geçiş ve TL payı için belirlenen hedeflere ulaşabilmeleri için düzenlemeden yükümlü oldukları süre Nisan 2024 olarak belirlendi. Böylece aynı düzeyde hedefe daha uzun bir sürede ulaşabilmelerine imkan tanınmış oldu.

Merkez Bankası, deprem bölgesinde kullandırılan kredilere ilişkin tanımladığı muafiyetin süresini de 31 Ağustos 2023'ten 1 Ocak 2024'e uzattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Şimşek'ten 1 milyar dolarlık kredi paketine yorum: 11 bankamızı tebrik ediyorum
Bakan Şimşek'ten 1 milyar dolarlık kredi paketine yorum: 11 bankamızı tebrik ediyorum
Borsa İstanbul 8 bin puana ulaşarak rekor kırdı
Borsa İstanbul 8 bin puana ulaşarak rekor kırdı
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
YTP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz: Yerel seçimler erkene alınmalı!
YTP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz: Yerel seçimler erkene alınmalı!
Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması! 2024'te dezenflasyon hız kazanacak
Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması! 2024'te dezenflasyon hız kazanacak
Kır düğününde ilginç anlar! Gelin ve damadı gören davetliler şaşkınlık yaşadı
Kır düğününde ilginç anlar! Gelin ve damadı gören davetliler şaşkınlık yaşadı
11 banka vadesiz kredi için anlaştı! TİM’den ihracatçıya yeni destek paketi
11 banka vadesiz kredi için anlaştı! TİM’den ihracatçıya yeni destek paketi
Borsa İstanbul'da yeni tarihi rekor! 8 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da yeni tarihi rekor! 8 bin puanı aştı
Libya Başbakanı Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u görevden alacak!
Libya Başbakanı Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u görevden alacak!
Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı!
Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı!
İsrail ile görüşen Libya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye kaçtı iddiası! Ülke fena karıştı
İsrail ile görüşen Libya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye kaçtı iddiası! Ülke fena karıştı
Uluslararası Sakarya Peyzaj, Süs Bitkileri ve Bahçe Sanatları Fuarı, 6 Eylül'de başlayacak
Uluslararası Sakarya Peyzaj, Süs Bitkileri ve Bahçe Sanatları Fuarı, 6 Eylül'de başlayacak