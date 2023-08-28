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Talisca, Katar ekiplerinden Al-Duhail'e transfer oluyor

Talisca, Katar ekiplerinden Al-Duhail'e transfer oluyor

Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın Katar ekiplerinden Al-Duhail'e transfer olmaya oldukça yakın olduğu öne sürüldü. Adı son dönemde Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan 29 yaşındaki Brezilyalı yıldız transfer döneminin en gözde isimlerinden biriydi.

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Katar ekiplerinden Al Nassr forması giyen Anderson Talisca hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Katar basınında yer alan habere göre, Al Duhail'in Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Adı son dönemde Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan 29 yaşındaki Anderson Talisca'nın Al Duhail forması giymeye çok yakın olduğu ifade edilirken, Brezilyalı 10 numaranın Avrupa'dan gelen tekliflere kulaklarını tıkadığı öne sürüldü.

Al nassr performansi

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Talisca'nın, kulübü Al Nassr ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Al Nassr'da şu ana dek 62 maçta sahaya çıkan Anderson Talisca, 45 gol attı ve 6 asist yaptı.

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