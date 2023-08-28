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Bahçeli'nin bağışladığı arsaya yapılacak cemevinin temeli 2 Eylül'de atılacak

Bahçeli'nin bağışladığı arsaya yapılacak cemevinin temeli 2 Eylül'de atılacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Nevşehir'de hediye ettiği arsaya yapılacak Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi'nin temelinin 2 Eylül'de törenle atılacağını söyledi.

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Yıldırım, külliyenin yapılacağı araziyle ilgili fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda, "Yesevi Ata'nın irşad erlerinin izinde, Nevşehir Hacıbektaş'tayız" ifadesini kullanan Yıldırım, şunları söyledi:

"Anadolu'yu Türk-İslam irfanıyla imar eden Hünkar Hacı Bektaş Veli'ye vefa borcumuzu ödemek üzere, Bilge Lider'in vakfettiği arazide, Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi'nin temelini atmak için son hazırlıklarımızı yapıyoruz.

Şehirler fetheden alplerin ardında, Asya'dan Anadolu'yu, ilmek ilmek işleyerek Türk'e yurt kılan tüm dervişlerimizin, dedelerimizin, babalarımızın aziz ve pak hatıraları için Türk'e sevdalı, İslam'a meftun tüm kardeşlerimizi 2 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 14.00'te temel atma törenimize bekliyoruz."

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