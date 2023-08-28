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HABER /  POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu'na ziyaret

Ahmet Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu'na ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

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Gelecek Partisinden yapılan açıklamaya göre, Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki ziyarette, partilerin TBMM'deki grup çalışmaları, yerel seçim hazırlıkları ve siyasi gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Davutoğlu ve Karamollaoğlu, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde iki partinin TBMM'deki grubunun işleyiş ilkeleri ve öncelikli gündemleri konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, yerel seçim hazırlıklarına ilişkin yerel teşkilatlar ve genel merkez birimleri arasında istişarelerin başlamasına karar verildi, siyasi gelişmelerle ilgili istişarelerin daha düzenli yapılmasının önemi teyit edildi.

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