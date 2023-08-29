İstanbul'da polis şehit eden uyuşturucu çetesinin 37 üyesi tutuklandı

İSTANBUL Kağıthane'de uyuşturucu operasyonuna giden polislere uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu polis memuru Hakan Telli şehit olmuştu. Dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu çetesine yönelik operasyon yapıldığını duyurmuştu. Gözaltına alınan zanlılardan 37'si tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos'u 25'e bağlayan gece Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adrese operasyon düzenledi. Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve yapılan operasyonda polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit düştü, saldırganlardan biri öldürüldü.

37'si tutuklandı, 2'si serbest

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün "Şehidimiz Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı" diyerek polis şehit eden uyuşturucu çetesine yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Uyuşturucu çetesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar adliyeye çıkarıldı. Zanlılardan 37'si tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İşte 37 şüphelinin tutuklanma nedenleri

İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı, şu açıklamayı yaptı: Soruşturmayı yürüten başsavcılıktan yapılan açıklamada "25.08.2023 tarihinde Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis memurunun şehit edilmesi olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında; mevcutlu olarak hazır edilen 39 şüpheliden 37 tanesi 'Suç örgütü kurmak, yönetmek ve suç örgütü üyeliği', 'Nitelikli Kasten Öldürme', 'Uyuşturucu Madde Ticareti' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından tutuklamaya sevk edilmiş olup şüphelilerin tamamı tutuklanmıştır. 2 şüpheli hakkında ise talebe uygun şekilde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."