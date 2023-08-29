Taliban'dan yurt dışında okumak isteyen kız öğrencilere yasak

Afganistan'da Taliban yönetimi yurt dışında okumak isteyen kız çocuklarının ülkeden çıkışını yasakladı.

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Afganistan'da Taliban yönetimi, kadınlara yönelik kısıtlamalarını sürdürüyor.

Kızların lise ve üniversitelere girişini yasaklayan Taliban, bu öğrencilerin okumak için yurt dışına çıkışlarını da engelliyor.

Çeşitli burslarla Afganistan'dan ayrılmak isteyen kız öğrenciler, havaalanlarından geri çevriliyor.

Taliban, kadınlara kamusal alanda da engeller getiriyor.

Ülkenin Bamiyan bölgesindeki Band-e-Amir Ulusal Parkı’na kadınların girişi yasaklandı.