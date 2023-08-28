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Nevşehir'de feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Nevşehir'de feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Nevşehir'de cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

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Nevşehir - Ürgüp karayolu Üç güzeller mevkiinde otomobil ile jeep kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

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