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Napoli'nin eski sol beki Süper Lig'de!

Napoli'nin eski sol beki Süper Lig'de!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 2014-2022 yılları arasında Napoli'de forma giyen Cezayirli sol bek oyuncusu Faouzi Ghoulam'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, sol bek Faouzi Ghoulam'ı kadrosuna kattı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda Saint-Étienne, Angers SCO takımlarında oynayan ve uzun yıllar Napoli forması giyen, tecrübeli sol bek Faouzi Ghoulam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Angers forması giydi

Yaklaşık 9.5 yıl İtalyan devlerinden Napoli'nin formasını terleten Ghoulam, geçtiğimiz sezon sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılmış ve 6 ay kulüpsüz kaldıktan sonra Fransız ekibi Angers'e imza atmıştı.

32 yaşındaki Cezayirli sol bek, Angers formasıyla geçtiğimiz sezon 8 maçta görev aldı.

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