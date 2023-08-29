İSKİ'den su tasarrufu hamlesi: Sulama abonelikleri geçici olarak durduruldu

İSKİ, su tüketiminde tasarruf tedbirlerinde yeni bir uygulamaya geçme kararı aldı. Alınan karara göre, İstanbul'daki bahçe ve peyzaj sulama aboneliklerini geçici olarak durduruldu.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su tüketimi tasarruf tedbirleri kapsamında bahçe ve peyzaj sulama aboneliklerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Buna göre, İSKİ dağıtım yerlerine bahçe ve peyzaj sulamalarının durdurulması yönünde yazı gönderdi.

Gönderilen yazıda şebeke suyu ile bahçe sulama aboneliğinin geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre şehirdeki barajların genel doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 30.06 oldu. Yaz aylarında mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık nedeniyle mega kentteki barajlarda bulunan su buharlaşıyor.