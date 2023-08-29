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Binali Yıldırım AK Parti'nin İstanbul adayı mı? İlk kez açık açık cevap verdi

Binali Yıldırım AK Parti'nin İstanbul adayı mı? İlk kez açık açık cevap verdi

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı kim olacak sorusu cevabı en çok merak edilen soruların başında geliyor. Kulislerde bir çok isim konuşulurken, açık uçlu anketlerden de değişik isimler çıkıyor. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da o isimler arasında yer alıyor. Binali Yıldırım, İBB adaylığıyla ilgili kesin ve net konuştu: "Biz sıramızı savdık..."

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Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler yaklaştıkça kulislerde aday isimleri borsası kuruldu. Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İBB adayı olacağını açıklamasının ardından AK Parti'nin adayının kim olacağı tartışmaları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Adayı belirlemek için daha erken" derken, kulislerde bir çok isim konuşuluyor. O isimlerden biri de 2019 seçimlerinde İmamoğlu'na karşı kaybeden Binali Yıldırım.

Belki de sürpriz bir isim olacak!

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylıkları için muhtemel isimler yazılıyor" diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Bunların arasında gerçekten o göreve layık insanlar var. Ama AK Parti’de henüz aday belirleme süreci başlamış değil. Belki bu isimlerden biri aday olarak gösterilecek ya da sürpriz bir isim aday olacak. Bu konuda henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne düşündüğünü bilmiyoruz" dedi.

Binali Yıldırım'a 'aday mısın' diye sordum

"Madem herkes şu aday olacak bu aday gösterilecek diye yazıyor ben de kim aday olmayacak diye yazayım istedim" deyip AK Parti Genel Başkanvekili Binai Yıldırım'la yaptığı konuşmayı köşesine taşıdı. "Biliyorsunuz Binali Bey 2019 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Kendisine bu seçimde aday olup olmayacağını sordum" diyen Selvi, aldığı cevabı şöyle aktardı:

Benim böyle bir düşüncem yok

"Biz artık sıramızı savdık. Partimizin onlarca aday adayı var. Çok değerli arkadaşlarımız var. Benim böyle bir düşüncem yok. Açıkça ifade etmek istedim.”

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