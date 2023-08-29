Ali Babacan 5 tane 'ödünç vekil' arıyor! CHP ve İYİ Parti'ye teklif yaptı, DP ile pazarlık yaptı

CHP kontenjanından 15 milletvekili alıp, Meclis'e giren DEVA Partisi'nde grup kurma çalışmaları sürüyor. DEVA Partisi lideri Ali Babacan '5 Ödünç vekil' için ilk olarak Demokrat Parti'nin kapısını çaldı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de teklif iletti. Şimdi gelecek cevapları bekliyor.

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Millet İttifakı'nda yeni 'ödünç vekil' pazarlığı başladı. 6'lı masadaki CHP ve İYİ Parti dışındaki diğer partilerden ilk grubu kuran CHP'den 10'ar milletvekili alan Saadet ve Gelecek Partisi olmuştu. Kulislere göre DEVA Partisi'de grup kurmak için hazırlıklara başladı. 15 milletvekili olan DEVA Partisi'nin grup kurabilmek için 5 milletvekiline daha ihtiyacı var.

İlk olarak DP'nin kapısın çaldı

ATV'nin haberine göre, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kalan 5 milletvekili için ilk olarak Demokrat Parti'nin kapısını çaldı. 3 milletvekili olan DP teklifi kabul etse bile Babacan'ın grup kurabilmesi için 2 milletvekili daha gerekiyor.

Kılıçdaroğlu'na 'ödünç vekil' teklifi

Babacan'ın kalan iki milletvekili için adresinin yine CHP olacağı konuşulurken, CHP'den ödünç vekil istediği belirtiliyor. Babacan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti'ye verilen 'ödünç' vekilleri örnek verdiği ve hatta yerel seçimler için pazarlık yaptığı iddia edildi.

Akşener'e de teklif götürdü

Son günlerde ise DEVA Partisi'nden peş peşe açıklamalar CHP'lileri kızdırdı. Bu nedenle CHP tabanının 'kiralık vekil' formülüne soğuk baktığı söyleniyor. Öte yandan DEVA Partisi'nin 'ödünç vekil' konusunda İYİ Parti'ye de teklif götürdüğü de gelen bilgiler arasında. İYİ Parti lideri Akşener'in Babacan'ın teklifine nasıl bir karşılık vereceği ise merak konusu.