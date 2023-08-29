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Sultanbeyli'de borçlu dehşeti! Pompalı tüfekle arabasını tarayıp darp ettiler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sultanbeyli'de borçlu dehşeti! Pompalı tüfekle arabasını tarayıp darp ettiler

İstanbul Sultanbeyli'de borç kavgası dehşet saçtı. Mahallenin ortasında pompalı tüfekle bir şahsın aracını kurşunlayan bir grup, daha sonra şahsı darp etti.

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Olay 23.55 sularında Necip Fazıl Mahallesi, Trabzon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 AT 6262 plakalı araç, sahibinin borcunun bulunduğu kişiler tarafından pompalı tüfekle kurşunlandı, araç sürücüsü A.T. ise kalabalık bir grup tarafından darp edildi. Aracın beyzbol sopaları ile camları kırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. A.T. polis ekiplerine sığındı. A.T’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ve polis ekiplerinin çalışmalarının ardından kapatılan cadde yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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