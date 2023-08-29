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Çerez sırası iki grubu birbirine düşürdü! Bıçaklar konuştu, kan aktı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çerez sırası iki grubu birbirine düşürdü! Bıçaklar konuştu, kan aktı: 3 yaralı

Karaman'da kuruyemiş dükkanının önünde sıra bekleyen iki kişinin tartışması grup halinde kavgaya dönüştü. Bıçakların savrulduğu kavgada 3 kişi yaralandı.

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Olay, gece saat 23.50 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi 08 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, K.B, H.A., M.Y ve M.A. isimli şahıslar girdikleri kuru yemişçi dükkanında sıra bekleme meselesi yüzünden birbirleriyle tartıştı.

Kuru yemişçi dükkanından ayrıldıktan kısa bir süre sonra Cumhuriyet Parkı’nda tekrar karşılaşan iki taraf bu sefer bıçaklı kavgaya tutuştu. Çıkan kavgada K.B., H.A. ve M.Y., isimli şahıslar vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanırken, M.A., olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan M.A ise polis tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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