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17 yaşındaki Yasemin'in hayatı dram çıktı Sevgilisi tutuklandı, 2 yaşında evlatlık alınmış

17 yaşındaki Yasemin'in hayatı dram çıktı Sevgilisi tutuklandı, 2 yaşında evlatlık alınmış

Bursa’da Yasemin Cemre İçlikan (17) bir inşaatın içi su dolu olan asansör boşluğunda ölü bulundu. İçlikan’ın ölümüyle ilgili aralarında erkek arkadaşının da olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. İçlikan'ın hayatı tam bir dram çıktı.

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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki atıl bir inşaatın asansör boşluğunda, bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD, itfaiye ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ ekibi sevk edildi. Asansör boşluğundaki su vidanjör ile boşaltılırken, cesedin 24 Ağustos günü, kaldığı Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurttan kaçan Yasemin Cemre İçlikan'a ait olduğu tespit edildi.

Erkek arkadaşı tutuklandı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis ekipleri, aralarında genç kızın erkek arkadaşının da olduğu öne sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerinden H.B.G. tutuklanırken, K.D. ve E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ve cinsel istismar araştırılıyor

Uyuşturucu kullanıp kullanmadığı ve cinsel istismara uğrayıp uğramadığı araştırılan İçlikan’ın kesin ölüm nedeninin otopsisinin ardından belli olacağı ifade edildi.

2 yaşında evlat edinilmiş

Bu arada Yasemin Cemre İçlikan’ın henüz 2 yaşındayken evlat edinildiği ortaya çıktı. Eskişehir’de yaşayan R.B.- M.N.İ. çifti, çocukları olmayınca, 2008 yılında Yasemin Cemre İçlikan’ı evlatlık edindi. Eşiyle boşanan M.N.İ, kızı Yasemin ile Bursa'ya yerleşti. 8 yaşındayken evlatlık olduğunu öğrenince bunalıma girdi.

Uyuşturucu kullanıyormuş!

Yasemin, İçlikan 12 yaşına geldiğinde evden kaçmaya başlayınca, babası M.N.İ. tarafından Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda yerleştirildi. Yurttan da kaçmaya başlayan Yasemin’in, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla yüksek güvenlikli yurda yerleştirildiği ifade edildi.

Sevgilisi tutuklandı

Yasemin Cemre İçlikan'ın Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından bugün Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi. Gözaltına alınan ve Yasemin'in sevgilisi olduğu iddia edilen H.B.G. tutuklanırken, 2 çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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