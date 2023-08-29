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Fahrettin Koca duyurdu: 4 kişi gözaltına alındı

Fahrettin Koca duyurdu: 4 kişi gözaltına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktora saldıran dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından doktora saldıran kişinin gözaltına alındığını açıkladığı paylaşımda, “Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli bir doktor arkadaşımıza bugün fiziki saldırıda bulunan şahıs Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınmıştır. Saldırıya maruz kalan arkadaşımıza bütün sağlık çalışanları adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, adaletin bir an önce tecellisini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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