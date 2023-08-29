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Bursa'da zincirleme kazaya müdahale eden polislere alkollü sürücü çarptı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da zincirleme kazaya müdahale eden polislere alkollü sürücü çarptı!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kontrolden çıkan araçların sebep olduğu zincirleme kazada, kazaya müdahale eden iki polis memuruna alkollü sürücü çarptı. meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, otoyol köprüsü altında meydana gelen zincirleme trafik kazasına müdahale eden trafik polisleri Doğan G. ve Ferdi A.'ya otomobil çarptı.

Kazada yaralanan polis memurları ambulanslarla Gemlik Devlet hastanesine kaldırılırken, trafiğe kapanan yolda ulaşım alternatif güzergahtan kontrollü bir şekilde verildi. Polislere çarpan otomobil sürücüsü Ali A.'nın 89 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ile alakalı da soruşturma sürdürülüyor.

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