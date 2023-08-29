Unutkanlık ve depresyon şikayetiyle hastaneye giden kadının beyninden solucan çıktı

Tıp dünyası Avustralya'dan gelen haberi konuşuyor. Ülkenin başkenti Canberra'da, unutkanlık ve depresyon şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadın, anormal beyin aktiviteleri tespit edilince ameliyata alındı. Ameliyat sırasında kadının beyninden 8 santimetre uzunluğunda canlı solucan çıkarıldı. Ophidascaris robertsi adlı solucanın daha önce bir insanda görülmediği belirtildi.

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Emerging Infectious Diseases dergisine göre, 64 yaşındaki kadın, Ocak 2021'de 3 hafta boyunca süren karın ağrısı ve ishalin yanı sıra kuru öksürük, ateş ve geceleri aşırı terleme gibi şikayetlerle hastaneye gitti.

Kadının şikayetleri arasına 2022'de unutkanlık ve depresyon da eklenince, Canberra'da bir hastaneye sevk edildi.

MR taraması yapılan kadında anormal beyin aktiviteleri tespit edilmesi nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi. Ameliyat esnasında doktorlar, kadının beyninden 8 santimetre uzunluğunda ve 1 milimetre genişliğinde canlı solucan çıkardı.

İncelenmesi için laboratuvara gönderilen "Ophidascaris robertsi" adlı solucanın genelde pitonlarda görülen bir parazit olduğu belirlendi.

Pitondan bulaştığı düşünülüyor

Çalışmada, söz konusu parazitin insanlarda görüldüğüne dair daha önce rapor olmadığı kaydedildi.

Hastanın evinin yakınlarındaki bir göl olduğu ve gölün çevresinde parazitin yaşadığı piton türünün bulunduğu belirtildi.

Kadının göl çevresindeki otlara dokunması ya da çevreden topladığı bitkileri yemeklerde kullanması sonucu, yılanın boşaltım yoluyla attığı parazitin yumurtasının kadının vücuduna girdiği düşünülüyor.

Doktorlar, söz konusu vakanın, ilerde hayvanlardan insanlara hastalık bulaşması tehlikesine ışık tuttuğunun altını çizdi.